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Trende bıçaklı saldırgan dehşeti: Yaralılar var

Trende bıçaklı saldırgan dehşeti: Yaralılar var

Almanya'da bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. 3 kişiyi yaralayan saldırganın tutuklandığı bildirildi.

Almanya'nın Regensburg ve Nürnberg kentleri arasında sefer yapan bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda üç kişi yaralanırken, polisin saldırganı tutukladığı bildirildi.

Etiketler almanya bıçaklı saldırı tren
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