Trende bıçaklı saldırgan dehşeti: Yaralılar var

Almanya'da bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. 3 kişiyi yaralayan saldırganın tutuklandığı bildirildi.

Almanya'nın Regensburg ve Nürnberg kentleri arasında sefer yapan bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda üç kişi yaralanırken, polisin saldırganı tutukladığı bildirildi.