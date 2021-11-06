Trende bıçaklı saldırgan dehşeti: Yaralılar var
Almanya'da bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. 3 kişiyi yaralayan saldırganın tutuklandığı bildirildi.
Almanya'nın Regensburg ve Nürnberg kentleri arasında sefer yapan bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda üç kişi yaralanırken, polisin saldırganı tutukladığı bildirildi.
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