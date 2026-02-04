  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trende dehşet! Yunan yolcu, Türk görevliyi yumrukla öldürdü

Trende dehşet! Yunan yolcu, Türk görevliyi yumrukla öldürdü

Trende dehşet! Yunan yolcu, Türk görevliyi yumrukla öldürdü
Güncelleme:

Almanya'da trende bilet kontrolü yapan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C. biletsiz yolculuk yapan Yunan yolcunun yumruklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Almanya'da bir yolcu treninde Türk kondüktör saldırıya uğradı. Alman medyasında yer alan haberlere göre; pazartesi günü bölgesel bir trende görev yapan kondüktör Serkan C., 20 ile 30 yaşlarındaki 4 yolcunun biletlerini kontrol etmek istedi. Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Landstuhl ilçesinden hareket eden trende birlikte seyahat eden yolculardan 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı şahıs, biletini göstermemekte ısrar ederek, Serkan C. ile tartıştı. Koltuğundan ayağa kalkan ve Serkan C.'yi iterek yumruklayan Yunan yolcu, kondüktörün sakin tutumuna rağmen saldırılarına devam etti. Serkan C. bileti olmayan yolcunun prosedür gereği trenden inmesini istedi. Ancak Yunan yolcu trenden inmedi ve Serkan C.'ye yumruklu saldırısına devam etti. Başına aldığı darbelerle yere düşen Serkan C. bilincini kaybetti. Suni teneffüs yapılan ancak kendine gelemeyen Serkan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Türk kondüktör, pazartesi gecesinden bu yana yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

Saldırgan, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak

Polis, saldırganın olayın ardından gözaltına alındığını bildirdi. Almanya'da ikamet izni olmayan Yunanistan vatandaşı şahsın, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

"Serkan C.'nin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum"

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) Üst Düzey Yöneticisi Evelyn Palla olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu trajik ölüm beni sözsüz bıraktı ve derinden üzdü. Serkan C.'nin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. DB olarak korkunç saldırıyı ve şiddet olayını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hepimiz kendimize bu tür şiddet olaylarının neden sürekli yaşandığını sormalıyız. Bugün ülkedeki tüm demiryolu çalışanları için karanlık bir gün. DB olarak yas içindeyiz" dedi.

Alman Demiryolları DB bugün yerel saat ile 15.00'te ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi!
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi!
Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı
Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı
Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını
Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını
İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!
İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!
Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu
Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu
Etiketler ALMANYA tren bilet kontrolü kondüktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi! Yatırım yapayım derken çarpılmayın! Gerçek değeri 550 TL, 3 bin 500 TL'ye satıyorlar Yatırım yapayım derken çarpılmayın! Gerçek değeri 550 TL, 3 bin 500 TL'ye satıyorlar Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı Tam 2 milyar Dolarlık Suudi yatırımı için imzalar atıldı: İşte yatırımın yapılacağı 2 ilimiz! Tam 2 milyar Dolarlık Suudi yatırımı için imzalar atıldı: İşte yatırımın yapılacağı 2 ilimiz! Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu Uzman isimden altın ve gümüşteki fırtına sonrası konut, otomobil ve beyaz eşya uyarısı! Uzman isimden altın ve gümüşteki fırtına sonrası konut, otomobil ve beyaz eşya uyarısı! Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık Marmara'da korkutan deprem! Tekirdağ sallandı; İstanbul'da da hissedildi Marmara'da korkutan deprem! Tekirdağ sallandı; İstanbul'da da hissedildi Lüks rezidansta kan donduran olay 12 yaşındaki Fikret 30'uncu kattan yere çakıldı! Lüks rezidansta kan donduran olay 12 yaşındaki Fikret 30'uncu kattan yere çakıldı! Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu
Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar! Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar! Ünlü şarkıcı, Fatih Ürek'in ölümü sonrasında canlı yayında vasiyetini açıkladı Ünlü şarkıcı, Fatih Ürek'in ölümü sonrasında canlı yayında vasiyetini açıkladı Türkiye'nin ünlü oyuncusu meslektaşlarına isyan etti: ''Yazıklar olsun!'' Türkiye'nin ünlü oyuncusu meslektaşlarına isyan etti: ''Yazıklar olsun!'' Türkiye'nin yer altındaki gizemli yapılarında skandal görüntü Türkiye'nin yer altındaki gizemli yapılarında skandal görüntü Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını Nagehan Alçı'nın depremzedelerle ilgili skandal ifadeler! Nagehan Alçı'nın depremzedelerle ilgili skandal ifadeler! Son anketten AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş! Son anketten AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş! Sosyal güvenlik uzmanından canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası Sosyal güvenlik uzmanından canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası Çalışma hayatının uzman ismi yeni bir EYT ve Kademeli Emeklilik yasa teklifi Meclis'teyken uyardı Çalışma hayatının uzman ismi yeni bir EYT ve Kademeli Emeklilik yasa teklifi Meclis'teyken uyardı İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!