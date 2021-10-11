Trende kan donduran olay! 8 kişi kadına sırayla tecavüz etti

Hindistan'da bir trende yaşanan tecavüz olayı, ülkede infial yarattı. Soygun için trene binen 8 soyguncu, vagonda yakaladıkları kadına sırayla tecavüz etti. Olayla ilgili 4 kişi yakalanırken, kaçan 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da bir trende gerçekleşen tecavüz olayı, ülkede büyük yankı uyandırdı. Lucknow şehrinden Mumbai'ye doğru giden trene hırsızlık amacıyla giren 8 silahlı soyguncu, trenin yataklı vagonunda yolculuk yapan kişilerin para ve eşyalarını çaldı. Kendilerine karşı koyan 5 kişiyi de silah kabzasıyla yaraladılar.

YATAKTAKİ KADINA TECAVÜZ ETTİLER

Korku saçan soyguncular, yaptıkları hırsızlıkların ardından yataklı vagonda uyuyan bir kadının odasına girdi. Kadının ağzını kapatan ve bağırmasını engelleyen soyguncular, sırayla kadına tecavüzde bulundu.

TRENDEKİ YOLCULAR KURTARDI

Trenin Kasara şehrinde durmasının ardından yolcular, dışarıya doğru bağırmaya başladı. Dışarıdaki insanlar da acil olarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler toplamda 4 kişiyi yakaladı. Diğer 4 kişi ise kaçmayı başardı.

PARALARIN BİR KISMI KURTARILDI

Polis ekipleri, hırsızların elindeki 34,000 Hindistan rupisi değerindeki para ve ziynet eşyaları aldı. Fakat kaçan 4 kişi, diğer eşyaları ve paraları yanında götürdü. Polis şimdi kaçan 4 soyguncuyu arıyor.