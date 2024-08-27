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Trump: ''3. Dünya Savaşı çıkacak''

Trump: ''3. Dünya Savaşı çıkacak''
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2024 yılı başından bu yana tartışılan "3'üncü Dünya Savaşı" olasılığı için ABD Başkan adayı Trump'dan da bir açıklama geldi.

Yeniden ABD Başkanlığı için aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump, Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında açıklamalarda bulundu.

ABD başkan adayı Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürerek, “Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak” şeklinde konuştu.

Trump, ABD’nin tüm mühimmatının Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini vurgulayarak, “Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik” dedi.

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Etiketler donald trump 3. dünya savaşı dünya savaşı abd ABD Başkanı
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