Trump açık açık İran'ı tehdit etti: Çok sert bir şekilde karşılık veririz!

İran'da ekonomik krize karşı başlayan protesto gösterilerinde 12'nci güne girilirken, ABD Başkanı Trump, İran hükümetini açık açık tehdit ederek "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran’da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti.

Ülkede ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı.

Ülke genelinde 12'nci güne girilen protestolar kapsamında Tahran’ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar’da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti.

Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetini tehdit ederek, "Durumları çok kötü. Size şunu söyleyebilirim ki, durumları hiç iyi değil. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunu yaparlarsa, çok ağır bir bedel ödeyeceklerini biliyorlar ve bu onlara çok net bir şekilde söylendi" dedi.

İran’daki protestoları çok yakından takip ettiklerini ifade eden Trump, İran halkına seslenerek, "Özgürlüğe büyük önem vermelisiniz. Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız. Ülkenize olanlar çok yazık. Ülkeniz harika bir ülkeydi. Yıllar önce, genç bir emlak geliştiricisiyken, arkadaşlarım İran'a gitmişler ve çok başarılı olmuşlardı" dedi.

İHA

