  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump açıkladı: DEAŞ'ın iki numaralı ismi etkisiz hale getirildi

Trump açıkladı: DEAŞ'ın iki numaralı ismi etkisiz hale getirildi

Trump açıkladı: DEAŞ'ın iki numaralı ismi etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ’ın iki numaralı ismi Ebu-Bilal el-Minuki’nin ABD ve Nijerya güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ’ın ikinci ismi olarak bilinen Ebu-Bilal el-Minuki’nin, Amerikan ve Nijerya ordularının ortak yürüttüğü askeri operasyonla Afrika'da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece talimatımla, cesur Amerikan güçleri ile Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki en aktif teröristi savaş alanından silmek için kusursuz şekilde planlanmış ve oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ’ın küresel çapta ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki, Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek veya Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak. Onun ortadan kaldırılmasıyla, DEAŞ’ın küresel operasyonu büyük ölçüde zayıfladı. Bu operasyondaki iş birliği için Nijerya hükümetine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor
Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor
Akılalmaz şantaj: Kapısına kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı yığdılar!
Akılalmaz şantaj: Kapısına kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı yığdılar!
İkinci el otomobilde Nisan ayında en çok ilan verilen 10 model belli oldu
İkinci el otomobilde Nisan ayında en çok ilan verilen 10 model belli oldu
Noter önündeki akraba cinayetinin sebebi belli oldu!
Noter önündeki akraba cinayetinin sebebi belli oldu!
Bayram harçlığı için çalışmaya geldi, cinayete kurban gitti!
Bayram harçlığı için çalışmaya geldi, cinayete kurban gitti!
Galata Köprüsü'nde skandal görüntüler: Rus turistin başına bela olan 2 kişi yakalandı
Galata Köprüsü'nde skandal görüntüler: Rus turistin başına bela olan 2 kişi yakalandı
Opel'den yeni şehirli bir performans bombası... Hem de yüzde 100 elektrikli!
Opel'den yeni şehirli bir performans bombası... Hem de yüzde 100 elektrikli!
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler deaş donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı! Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı! Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular! Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular! Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor: Konaklama ve plaj giriş ücretleri belli oldu Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor: Konaklama ve plaj giriş ücretleri belli oldu ''AK Partili vekilin oğlu okulu silahla bastı'' iddiası ortalığı karıştırdı ''AK Partili vekilin oğlu okulu silahla bastı'' iddiası ortalığı karıştırdı Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı! Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı! Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var! Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var! İsrail ile Lübnan arasında ateşkes uzatıldı İsrail ile Lübnan arasında ateşkes uzatıldı Antalya uçağında bomba paniği: Acil iniş yaptı! Antalya uçağında bomba paniği: Acil iniş yaptı!
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! Dursun Özbek'e soruldu: Icardi ve Torreira gidecek mi? Dursun Özbek'e soruldu: Icardi ve Torreira gidecek mi? Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar Trump'tan sert tehdit: ''Her şeyi iki günde yok edebiliriz'' Trump'tan sert tehdit: ''Her şeyi iki günde yok edebiliriz'' İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor