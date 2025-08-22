Trump acil durum ilan etmişti; ABD'nin başkentinde ordu sokağa indi

  1. Anasayfa
ABD Başkanı Trump, "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gerekçesiyle güvenlik güçleriyle birlikte sahaya indi...

ABD Başkanı Donald Trump, bu gece başkent Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle birlikte devriyeye katılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washington’da görev yapan kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemlerini denetledi. ABD Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi’ni ziyaret eden Trump, burada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile İçişleri Bakanı Doug Burgum’un yanı sıra, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) , ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti (USMS), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Muhafızlar’da görevli yaklaşık 300 personel tarafından karşılandı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Trump, harika bir iş çıkaran ABD kolluk kuvvetleri sayesinde Washington’daki suç oranlarının düştüğünü söyledi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Trump, "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi görünecek" ifadelerini kullandı.

"Parklar Trump Ulusal Golf Kulübü gibi görünecek"

Washington’u yalnızca güvenlik açısından değil, fiziki açıdan da daha iyi hale getireceklerini vurgulayan Trump, "Bütçe için Kongre’ye geri döneceğiz ve birçok yolun asfaltını, refüjleri yeniden yapacağız. Grafitiler ise çok hızlı bir şekilde temizlenecek" şeklinde konuştu. Ayrıca başkentteki parkları çimlendireceklerini belirten Trump, "Çim konusunda çok iyiyim çünkü her yerde birçok golf saham var. Sanırım dünya üzerinde çim konusunda benden daha fazla bilgiye sahip bir insan yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Washington’u güzelleştirmeye yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin parklarının yepyeni bir çehreye bürüneceğinin altını çizen Trump, "Parklar Trump Ulusal Golf Kulübü gibi görünecek" dedi.

"Güzellik açısından maksimum seviyeye ulaşacak"

Washington’u fiziksel açıdan güzelleştirme görevini kendisinin üstleneceğini yineleyen Trump, kolluk kuvvetlerine seslenerek "Yani, siz güvenlik işini halledeceksiniz, ben de burayı fiziksel olarak düzelteceğim. Ve altı ayın sonunda bununla öyle gurur duyacağız ki! Hadi bilemediniz bir yılın sonunda burası güzellik açısından maksimum seviyeye ulaşacak. Tüm yüzeyler yenilenmiş olacak. Tüm refüjler yenilenecek. Her şey harika görünecek" diye konuştu.

Yüzlerce ajan sahada

Trump, şiddet suçlarında yaşanan artış gerekçesiyle başkanlık yetkilerini kullanarak başkente binlerce Ulusal Muhafız ve federal ajan sevk etmişti. Şehir yetkilileri ise şehirde suç ve şiddetin arttığı iddialarını reddederek, şiddet içeren suç oranlarının zirveye ulaştığı 2023 yılından bu yana ciddi bir düşüş kaydettiğini savunmuştu.
Trump'ın polis güçleri ve Ulusal Muhafız birlikleriyle birlikte devriyeye çıkma kararı, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in dün başkentteki Union Station'da Ulusal Muhafızları ziyaret etmesinden sonra geldi. Vance, yaptığı açıklamada, "Tam da burada, Union Station'da serseriler, uyuşturucu bağımlıları, kronik evsizler var. Ailelere saldıran, insanları tehdit eden, şiddet uygulayan akıl hastaları var. Ve bu çok uzun zamandır devam ediyor" demişti.

İHA

