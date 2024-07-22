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Trump: Biden yarıştan çekildiğini unuttu

Trump: Biden yarıştan çekildiğini unuttu
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ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, adaylıktan çekilen Biden'ın ''çekildiğini unuttuğunu'' söyledi.

ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, “Yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor ve Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler ayarlıyor. Biden 'keskin, kararlı, enerjik, öfkeli ve gitmeye hazır” dedi.

ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildiABD Başkanı Biden adaylıktan çekildiDünya

 

 

DHA

Etiketler abd donald trump Joe Biden
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