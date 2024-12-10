Trump Biden'den gaf bayrağını da aldı: Kanada'yı ''eyalet'' ilan etti

ABD'de Başkanlık koltuğunu Biden'den devralmaya hazırlanan Donald Trump Kanada’ya ‘eyalet’, başbakanı Justin Trudeau’ya da ‘vali’ dedi.

20 Ocak'ta ABD Başkanı koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından Trudea’yla yemekte bir araya geldiğini belirtti ve şöyle yazdı:

“Geçen akşam büyük Kanada valisi Justin Trudeau’yla akşam yemeği yemekten memnuniyet duydum. Sonuçları herkes için gerçekten muhteşem olacak.

Gümrük tarifeleri ve ticaret konusundaki derinlemesine görüşmelerimize devam edebilmek için valiyi yakında tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum!”

Trump, Kanada’nın ‘sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde’ görevi devraldığında Kanada’dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

Trudeau bunun Kanada’nın ekonomisini ‘öldüreceğini’ ifade etmişti. Bunun üzerine Trump “Yani ülkeniz ABD’den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?” diyerek Kanada’nın, ABD’nin 51’inci eyaleti olabileceğini ve Trudeau’nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.

Trump altı gün önce de Instagram hesabından da Kanada bayrağıyla bir fotoğrafını “Oh Kanada” notuyla paylaşmıştı.