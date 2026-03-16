  3. Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti

Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti

Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim üzerinden NATO ve Çin'e gözdağı verdi. USS Abraham Lincoln gemisine saldırı iddialarını yalanlayan Trump, müttefiklerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Savaş gemisi göndermeyenleri kötü bir gelecek bekliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle ilgili Washington yolunda gazetecilere zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda müttefiklerini hedef alan Trump, NATO üyesi ülkelerin askeri destek vermemesi durumunda ittifakın geleceğinin karanlık olduğunu ima etti.

"USS Abraham Lincoln Yanmadı, Görüntüler Sahte"

İran’ın ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’e saldırı düzenlediği ve geminin alevler içinde kaldığı yönündeki iddialara sert yanıt veren Trump, bu haberleri tamamen yalanladı. Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden birine saldırıldığını iddia ettiler, görüntüler paylaştılar. O gemiye asla saldırılmadı, hiçbir şekilde hasar almadı" diyerek Tahran'ın dezenformasyon yaptığını öne sürdü.

NATO’ya "Savaş Gemisi" çağrısı

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol trafiğinin güvenliği için 7 ülkeden destek isteyen Trump, bu talebini NATO geneline yaydı. İngiliz basınına konuşan ABD Başkanı, tankerlerin güvenli geçişi için müttefiklerin savaş gemisi göndermesi gerektiğini vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

"Diğer ülkeler devreye girmeli. Eğer NATO gemi göndermezse, onları çok kötü bir gelecek bekliyor."

Çin ve Şi Cinping Zirvesi Askıda

Trump’ın hedefinde sadece NATO yoktu. Çin’in de bölge güvenliğinde rol alması gerektiğini belirten Trump, Pekin yönetimini diplomasiyle tehdit etti. Nisan ayı başında Çin lideri Şi Cinping ile yapılması planlanan zirvenin, Çin’in bu talebe vereceği yanıta göre ertelenebileceğinin sinyalini verdi.

İran’da "32 Bin Gösterici" İddiası

Bölgedeki insani krize de değinen Trump, İran rejiminin protestolarda en az 32 bin kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Savaşın sonuna yaklaşıldığını ve düşman gücünün zayıflatıldığını savunan Trump, İran’ın anlaşma istediğini ancak kendisinin henüz "evet" demeye hazır olmadığını ifade etti.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu
İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu
Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
“İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu “İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu Survivor adasındaki eleme gecesinde bir ilk: ''Elendi'' derken her şey değişti! Survivor adasındaki eleme gecesinde bir ilk: ''Elendi'' derken her şey değişti! Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı! İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı! İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı Aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı Aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
98. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: Geceye One Battle After Another damga vurdu! 98. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: Geceye One Battle After Another damga vurdu! Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! İstanbul'da yine akran şiddeti: Bir çocuk akranları tarafından öldüresiye darp edildi İstanbul'da yine akran şiddeti: Bir çocuk akranları tarafından öldüresiye darp edildi