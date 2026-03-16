Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim üzerinden NATO ve Çin'e gözdağı verdi. USS Abraham Lincoln gemisine saldırı iddialarını yalanlayan Trump, müttefiklerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Savaş gemisi göndermeyenleri kötü bir gelecek bekliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle ilgili Washington yolunda gazetecilere zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda müttefiklerini hedef alan Trump, NATO üyesi ülkelerin askeri destek vermemesi durumunda ittifakın geleceğinin karanlık olduğunu ima etti.

"USS Abraham Lincoln Yanmadı, Görüntüler Sahte"

İran’ın ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’e saldırı düzenlediği ve geminin alevler içinde kaldığı yönündeki iddialara sert yanıt veren Trump, bu haberleri tamamen yalanladı. Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden birine saldırıldığını iddia ettiler, görüntüler paylaştılar. O gemiye asla saldırılmadı, hiçbir şekilde hasar almadı" diyerek Tahran'ın dezenformasyon yaptığını öne sürdü.

NATO’ya "Savaş Gemisi" çağrısı

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol trafiğinin güvenliği için 7 ülkeden destek isteyen Trump, bu talebini NATO geneline yaydı. İngiliz basınına konuşan ABD Başkanı, tankerlerin güvenli geçişi için müttefiklerin savaş gemisi göndermesi gerektiğini vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

"Diğer ülkeler devreye girmeli. Eğer NATO gemi göndermezse, onları çok kötü bir gelecek bekliyor."

Çin ve Şi Cinping Zirvesi Askıda

Trump’ın hedefinde sadece NATO yoktu. Çin’in de bölge güvenliğinde rol alması gerektiğini belirten Trump, Pekin yönetimini diplomasiyle tehdit etti. Nisan ayı başında Çin lideri Şi Cinping ile yapılması planlanan zirvenin, Çin’in bu talebe vereceği yanıta göre ertelenebileceğinin sinyalini verdi.

İran’da "32 Bin Gösterici" İddiası

Bölgedeki insani krize de değinen Trump, İran rejiminin protestolarda en az 32 bin kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Savaşın sonuna yaklaşıldığını ve düşman gücünün zayıflatıldığını savunan Trump, İran’ın anlaşma istediğini ancak kendisinin henüz "evet" demeye hazır olmadığını ifade etti.

