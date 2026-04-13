Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti! Tepkiler geri adım attırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social üzerinden paylaştığı görsel, küresel siyaset ve din dünyasında deprem etkisi yarattı. Kendini Hz. İsa olarak tasvir eden görseli paylaşan Trump, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

ABD siyaseti, 2026 yılının en tartışmalı görüntülerinden birine sahne oluyor. 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş ilan eden Donald Trump, askeri hamlelerinin ardından bu kez dini söylemleriyle dünyayı ayağa kaldırdı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı görsel, Trump’ın "mesih" olduğu yönündeki iddiaları sahiplendi.

Söz konusu görselde Trump; beyaz bir entari ve kırmızı bir pelerin içerisinde, yatağında yatan yaşlı bir adama şifa verirken görülüyor. Etrafındaki insanların hayranlık ve dua dolu bakışları arasında tasvir edilen Trump’ın elinden yayılan ışık huzmesi, Hz. İsa’nın mucizelerine açık bir atıf olarak yorumlandı.

Paylaşımı sildi

Sosyal medyanın gündemine oturan Trump tepkiler üzerine paylaşımı silmek zorunda kaldı.