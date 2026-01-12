Trump bu sefer de kendisini Venezuela'nın fiili Devlet Başkan Vekili ilan etti

Venezuela'ya askeri bir operasyon düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu makamından kaçıran ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de kendisini Venezuela'nın Fiili Devlet Başkan Vekili olarak ilan etti.

ABD özel kuvvetleri ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya askeri operasyon düzenleyip Venezuela Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymuş ve ABD'ye getirmişti.

Haklarında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada jet hızıyla mahkemeye çıkarılan Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores ile ilgili gelişmeler devam ederken

ABD Başkanı Donald Trump'tan bir hamle daha geldi.

Trump kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth'tan bir Vikipedi maddesi olarak kendi fotoğrafını paylaştı.

Görseldeki Trump fotoğrafının altında ‘Venezuela başkan vekili’ yazıyordu.

Kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden 47. ABD Başkanı göreve başlama tarihini de Maduro operasyonunun yapıldığı Ocak 2026 olarak belirledi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemiş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD ordusu tarafından yakalanarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırılmıştı.

ABD saldırısında asker ve sivil olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. İki ABD'li yetkili ise Maduro'yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını belirtmişti.

Maduro, ABD tarafından 2020 yılında bu yana uyuşturucu terörizmi komplosu da dahil olmak üzere birçok suçla itham ediliyordu.