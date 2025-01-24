Trump dediğini yaptı: ABD tarihinin en büyük operasyonu başladı

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla yüzlerce kaçak göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında bir terör şüphelisi, 4 çete üyesi ve çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlerin bulunduğu 538 kaçak göçmenin gözaltına alındığını ifade etti. Sözcü Leavitt ayrıca yüzlerce kaçak göçmenin askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini aktardı. Leavitt, "Tarihin en büyük kitlesel sınır dışı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sınır dışı edilenlerin uçağa bindirildiği anların fotoğrafını paylaşan Leavitt, "Sınır dışı uçuşları başladı. Başkan Trump tüm dünyaya güçlü ve net bir mesaj gönderiyor: ABD'ye yasa dışı girerseniz ciddi sonuçlarla karşılaşacaksınız" ifadelerine yer verdi.



Fox News fotoğraflardan birinin Texas eyaletine bağlı El Paso'daki Biggs Askeri Havaalanı'nda çekildiğini, uçağın 80 kişi taşıdığını ve Guatemala'ya doğru yola çıktığını aktardı.

İHA