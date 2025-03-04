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Trump dediğini yaptı; tüm piyasaları saracak imza

Trump dediğini yaptı; tüm piyasaları saracak imza
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ABD Başkanı Trump, ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerinin oranını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yönelik yeni bir vergi hamlesi geldi. Trump, geçen ay imzaladığı Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnamede değişiklik yaptı. ABD’ye gelen fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldığını duyuran Trump, "Çin’in fentanil de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu tespit ettim" ifadelerini kullandı. Trump, "Çin’in yasadışı uyuşturucu krizini hafifletmek için yeterli adımları atmadığı gerçeğinden hareketle" Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 20'ye çıkarıldığını ifade etti.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu uygulama , 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Çin’e yönelik gümrük vergisi oranının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

İHA

Etiketler donald trump vergi abd Amerika ABD Başkanı
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