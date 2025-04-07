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Trump durmak bilmiyor! Çin'e yeni vergi tehdidi

Trump durmak bilmiyor! Çin'e yeni vergi tehdidi
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye uyguladığı yüzde 34'lük ek vergi artışı geri çekmemesi halinde ABD'nin 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 ek vergi uygulayacağını duyurdu.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i yeni vergi artışı ile tehdit etti. Trump, dün Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında misilleme amaçlı ek gümrük vergisi uygulamaya başladığını hatırlatarak, "Oysa ben, ABD'ye karşı uzun süredir süren bu haksız vergi uygulamalarının üzerine misilleme yapan her ülkenin, anında çok daha yüksek ek vergilerle karşılaşacağı konusunda açıkça uyarmıştım" dedi.

Çin'i yeni vergiler uygulamakla tehdit eden Trump, "Bu nedenle Çin, 8 Nisan'a kadar mevcut uzun vadeli ticari suiistimallerinin üzerine eklediği yüzde 34'lük artışı geri çekmezse ABD, 9 Nisan'dan itibaren Çin mallarına yüzde 50 ek vergi uygulayacak. Ayrıca Çin'in talep ettiği tüm görüşme ve müzakereler sonlandırılacaktır. Diğer ülkelerle, ki onlar da görüşme talebinde bulundu, müzakerelere ise derhal başlanacak" dedi.

Çin, 2 Nisan'da Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

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İHA

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Etiketler abd donald trump vergi tehdit
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