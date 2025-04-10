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Trump durmuyor: Çin'e gümrük vergisi yüzde 125'e çıkarıldı

Trump durmuyor: Çin'e gümrük vergisi yüzde 125'e çıkarıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125'e yükseltildiğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı her geçen gün açıklanan vergiler ile büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır" dedi.

Gümrük vergileri sonrası 75'ten fazla ülkenin ABD ile ticari sorunları çözmek için iletişime geçtiğini belirten Trump, söz konusu ülkeler misilleme yapmadıkları için yeni gümrük vergisi oranlarının belirli bir süre askıya alındığını ifade etti. Trump, "Bu ülkeler, ABD'ye hiçbir şekilde misilleme yapmadığı için, 90 günlük bir duraklama ve bu süre boyunca geçerli olacak yüzde 10'luk karşılıklı gümrük vergisi uygulamasını derhal yürürlüğe girmesine izin verdim" dedi.

İHA

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Etiketler abd Amerika donald trump vergi gümrük vergisi yeni vergi vergi zammı
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