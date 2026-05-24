Trump duyurdu! ABD-İran savaşında dünyanın beklediği açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile geniş kapsamlı bir anlaşma üzerinde müzakerelerin son aşamasına gelindiğini açıkladı. Detayların kısa süre içinde duyurulacağını belirten Trump, anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını ifade etti. Trump, kritik gelişmeyi aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu bölge liderleriyle telefon diplomasisi yürüterek istişare etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında büyük oranda bir uzlaşı sağlandığını ve nihai anlaşmanın çok yakın olduğunu bildirdi. Trump, Oval Ofis'ten aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda bölge lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek anlaşmanın son durumunu istişare etti.

"Hürmüz Boğazı Açılacak"

Trump, paylaştığı mesajda ABD, İran ve süreçte yer alan diğer ülkeler arasında yürütülen müzakerelerin son detaylarının tartışıldığını ve yakın zamanda kamuoyuna ilan edileceğini belirtti.

Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden birine de değinen ABD Başkanı, mutabakatın diğer unsurlarına ek olarak küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nın da trafiğe açılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dahil 10 Liderle Telefon Diplomasisi

Trump, İran'la anlaşmaya ilişkin son durumu Oval Ofis'te yaptığı telefon görüşmelerinde bölge liderleriyle istişare ettiğini de bildirdi. Trump, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Tahran'dan açıklama: ABD ile anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran basınına, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bekayi, Pakistan'ın son haftalarda İran ile ABD arasındaki görüşmelerde başlıca ara bulucu olarak önemli rol oynadığını bildirdi. Pakistan heyetinin başkent Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Bekayi, ziyaretin amacının İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişini sürdürmek olduğunu söyledi. Bekayi, son günlerde çeşitli maddeler ve ifadeler üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydederek, “Hala anlaşmazlık konusu olan bazı başlıklar bulunuyor. Bu konular üzerinde değerlendirmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bekayi, görüşmelerin ardından tarafların muhtemel bir anlaşmaya yaklaşıp yaklaşmadığı yönündeki soruya, “Belki anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın, diyebilirim” yanıtını verdi.

ABD tarafının çelişkili tutumlar sergilediğini öne süren Bekayi, “Amerikalılar görüşlerini birçok kez değiştirdi ve farklı yetkililer tarafından çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu nedenle bu yaklaşımın yeniden değişmeyeceğinden tam olarak emin olamayız. Öncelikli hedefimiz, 14 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlamak. Bu metin savaşın sona erdirilmesi için gerekli en önemli başlıkları ve bizim için temel önem taşıyan meseleleri içerecek. Daha sonra 30 ila 60 günlük makul bir süre içinde ayrıntılar müzakere edilerek nihai anlaşmaya ulaşılacak. Şu anda tüm odağımız savaşın sona ermesidir” diye konuştu.

DHA