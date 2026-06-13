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Trump duyurdu: Tren de Aragua lideri, nokta atışı operasyonla öldürüldü

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela merkezli uluslararası suç örgütü Tren De Aragua'nın lideri 'Nino' lakaplı Hector Guerrero'nun, ABD Güney Saha Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Venezuela ile koordineli yürütülen operasyonun ardından Biden yönetiminin sınır politikalarını sert dille eleştiren Trump, kartellerle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en tehlikeli uluslararası suç örgütlerinden biri olarak kabul edilen Venezuela merkezli 'Tren De Aragua' çetesine ağır bir darbe indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, çetenin 'Nino' lakaplı bir numaralı ismi Hector Rusthenford Guerrero Flores'in, ABD Güney Saha Komutanlığı tarafından düzenlenen özel bir askeri operasyonla öldürüldüğünü dünya kamuoyuna duyurdu.

Trump: "Hızlı ve Ölümcül Bir Saldırı Gerçekleştirdik"

Başkan Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun bizzat kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Trump, "Gezegenimizdeki en kana susamış terör örgütlerinden biri olan Tren De Aragua'nın kötü şöhretli lideri Nino Guerrero'yu başarılı bir şekilde ortadan kaldırmak için hızlı ve ölümcül bir saldırı gerçekleştirdik" ifadelerini kullanarak askeri birimlerin başarısına dikkat çekti. Dikkat çeken bir diğer detay ise, operasyonun Venezuela makamlarıyla yakın bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütüldüğünün açıklanması oldu.

Eski Başkan Biden'a "Sınır Güvenliği" Üzerinden Sert Eleştiri

Operasyonun başarısını duyururken iç siyasete ve sınır güvenliğine de değinen Trump, eski Başkan Joe Biden dönemindeki göçmen politikalarını oldukça sert bir dille eleştirdi. Biden yönetiminin güney sınırını yasa dışı suçlulara açtığını savunan Trump, bu durumun ABD vatandaşları için ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Seçim kampanyası döneminde verdiği sözleri hatırlatan Trump; "Seçim kampanyam sırasında bu canavarları ülkemizden kovacağıma ve aralarında 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray ile 22 yaşındaki Laken Riley'nin de bulunduğu, katlettikleri kişilerin ailelerine adaleti getireceğime söz vermiştim. Bu eylemle ABD ordusu adaleti sağlamış oldu" diyerek kartellere karşı yürütülen savaşta geri adım atılmayacağının altını çizdi.

"Artık Hiçbir Yerde Güvenli Sığınakları Yok"

Yönetiminin ilk günlerinde Tren de Aragua'yı "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırdıklarını hatırlatan Trump, uyuşturucu baronlarına ve uluslararası çetelere açık bir mesaj gönderdi. Trump açıklamasını, "Sonuç olarak, Tren de Aragua teröristlerinin artık Venezuela'da veya başka bir yerde güvenli bir sığınağı yok. Benim liderliğimde bu acımasız katilleri ve uyuşturucu baronlarını her zaman, her yerde bulup ait oldukları cehennemin dibine göndereceğiz" sözleriyle tamamladı.

DHA

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Etiketler donald trump Tren De Aragua Nino Guerrero
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