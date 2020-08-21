Bakan Dönmez, keşfedilen doğalgazın ekonomik değerini açıkladı!
Bakan Dönmez, keşfedilen doğalgazın ekonomik değerini açıkladı!
Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı
Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı
Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası peş peşe açıklamalar!
Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası peş peşe açıklamalar!
Herkes bunu soruyor: Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?
Herkes bunu soruyor: Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 21 Ağustos 2020 21:36

Trump: Erdoğan AB'ye değil, bana saygı duyuyor

ABD Başkanı Donald Trump, “Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramamı istedi. Ben de ‘Neden sen aramıyorsun?’ diye sordum. ‘Onun saygı duyduğu tek kişi sensin’ dedi” açıklamalarında bulundu.

Trump: Erdoğan AB'ye değil, bana saygı duyuyor
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

ABD’de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Old Forge kentinde dün yaptığı miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisinden bahsetti.

"ERDOĞAN'IN TEK SAYGI DUYDUĞU KİŞİ SENSİN, DEDİ"
Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden yardım istediğini iddia ederek, “Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramamı istedi. Dedi ki ‘Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan’ı ara’. Ben de ‘Neden sen aramıyorsun?’ diye sordum. ‘Onun saygı duyduğu tek kişi sensin’ dedi” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, ABD'YE DEĞİL BANA SAYGI DUYUYOR"
Trump, Erdoğan’ın ABD’ye değil kendisine saygı duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında liderlerin “Erdoğan, bir tek seni dinler bizi dinlemiyor” dediklerini öne sürmüştü. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
erdoğan , ab , trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM