''Trump-Erdoğan ilişkileri açıklansın''

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilişkilerine dair açıklamaları, Demokrat Parti’nin tepkisini çekti. Trump’ın son dönemde sık sık “Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum” demesi üzerine, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, Trump-Erdoğan ilişkilerine dair bir rapor hazırlanmasını istedi.

Menendez, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien’a hitaben yazdığı mektupta ulusal istihbarat servislerine seslenerek, “Başkan Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkilerinin içeriğine ve bunun ulusal güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlanmasını’ talep etti.

Demokrat senatör mektubunda, Trump’ın gazeteci Bob Woodward’ün kitabı için yaptığı söyleşilerde Erdoğan için kullandığı ifadelere işaret edip, Kongre’nin Türkiye’ye uygulanmasını istediği yaptırımların Başkan tarafından ertelenmesini ve ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrası bölgeye Türk askerlerinin girmesini örnek gösterdi. Menendez, “Bu örneklerin her birinde, Trump’ın aldığı pozisyonlar ya da sessizliği, ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerletmekten çok Erdoğan’la şahsi ilişkisi ya da Türkiye’deki şahsi çıkarlarından etkileniyor” dedi. Demokrat Senatör, “Bu durum şahsen başkanın işine gelmiş olsa da, yönetmek için seçildiği ülke olan ABD’nin ulusal güvenliği açısından faydalı olmadı” ifadelerini kullandı.

Trumo Woodward ile söyleşilerinde, “Herkes ‘Ne kadar kötü bir adam’ dese ve böyle yapmamam gerektiğini söylese de, Erdoğan ile çok iyi geçiniyor. Benim için işler iyi gidiyor” demişti.