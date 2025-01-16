Trump: ''Esirler serbest bırakılacak''
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Gelecek hafta ABD Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.
ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trump açıklamasında ,"Orta Doğu'da esirler konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar" dedi.
DHA
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