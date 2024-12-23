  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump gözünü Panama Kanalı’na çevirdi

Trump gözünü Panama Kanalı’na çevirdi

Trump gözünü Panama Kanalı’na çevirdi
Güncelleme:

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Panama kanalının ABD'ye geri verilmesini talep edebileceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda “ABD'ye geri verilmesini” talep edeceklerini söyledi. Trump, Panama Kanalı'nı “ABD için hayati bir ulusal varlık” olarak nitelendirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini “hata” olarak tanımlayan Trump, kanalın “başkalarının yararına değil” iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

‘ÜLKEMİZE YÖNELİK SOYGUN’

Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, “Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir” ifadesini kullandı. Kanal'ın “yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini” aktaran Trump, inşasının ABD için "maliyetli" olduğunu ve 38 bin ABD'linin sıtma benzeri bir hastalık nedeniyle kanalın yapımı sırasında öldüğünü iddia etti.

Panama’da ABD’nin kışkırttığı etnik gruplar, 1903 yılında Kolombiya’ya isyan ederek bağımsızlığını ilan etti. Fransa’nın başladığı Panama Kanalı’nın yapımını devralan ABD, 1914 yılında kanalı tamamladı.

Trump daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan “Vali” diye bahsetmiş ve Kanada'nın, ABD'nin “51’inci eyaleti olmasını” önermişti. Trump başkanlık görevine başladığında Kanada, Meksika ve Çin’e yüksek gümrük vergileri uygulayacağını belirtiyor.

Etiketler abd donald trump panama panama kanalı Amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metro istasyonunda uyuyan bir kadını ateşe verdiler! Metro istasyonunda uyuyan bir kadını ateşe verdiler! Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı Bakanlıktan personel alım ilanı Bakanlıktan personel alım ilanı Kongrede İsrail protestosu: ''Çocukları diri diri yakıyor!'' Kongrede İsrail protestosu: ''Çocukları diri diri yakıyor!'' MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu Uçurtmayı Vurmasınlar oyuncuları 35 yıl sonra yeniden birarada Uçurtmayı Vurmasınlar oyuncuları 35 yıl sonra yeniden birarada Muğla açıklarında korkutan deprem: 4,7 ile sarsıldı Muğla açıklarında korkutan deprem: 4,7 ile sarsıldı
2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun! 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun! Yalnız yaşayan kadın kabusu yaşadı: Hem darp, hem gasp! Yalnız yaşayan kadın kabusu yaşadı: Hem darp, hem gasp! Korkunç yangın! 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü Korkunç yangın! 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma! Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma!