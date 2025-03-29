  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump, Grönland'ı neden istediğini açıkladı

Trump, Grönland'ı neden istediğini açıkladı

Trump, Grönland'ı neden istediğini açıkladı
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası güvenliğin sağlanması için ''Grönland'a sahip olmaları gerektiğini'' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD’nin Grönland’daki askeri varlığını genişletme planlarına ilişkin sorulan soruya, “Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız” yanıtını verdi.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, ‘bu durumla ilgilenmesi’ için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini belirtti.

 

DHA

Etiketler abd donald trump grönland
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı AK Partili Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne sert tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır AK Partili Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne sert tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den bir günde rekor ihracat Türkiye'den bir günde rekor ihracat Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son!
İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı