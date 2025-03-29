Trump, Grönland'ı neden istediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası güvenliğin sağlanması için ''Grönland'a sahip olmaları gerektiğini'' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD’nin Grönland’daki askeri varlığını genişletme planlarına ilişkin sorulan soruya, “Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız” yanıtını verdi.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, ‘bu durumla ilgilenmesi’ için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini belirtti.

DHA