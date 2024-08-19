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Trump - Harris arasındaki son anket açıklandı

Trump - Harris arasındaki son anket açıklandı
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ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Trump ile Harris arasındaki yarıştaki son seçim anketi sonuçları açıklandı.

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 48'i Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklerken, yüzde 41'i de rakibi Donald Trump hakkında olumlu düşünüyor. 

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'e destek oranlarının arttığı tespit edildi.

Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde. 

Genel olarak ABD'li seçmenlerin yüzde 48'i seçimlerde Harris hakkında olumlu düşünürken, yüzde 41'i ise Trump'ı destekliyor. 

Harris, kadın seçmenler arasında daha popülerken, Trump ise erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor. AP'nin NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile daha önce yaptığı ankette, ABD'lilerin Trump'ı ekonomi yönetimi, Harris'i ise demokrasiye bağlılıkta iyi bulduğu belirlenmişti.

 

AA

Etiketler abd abd başkanlığı ABD Başkanlık seçimleri donald trumph Kamala Harris
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