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  3. 30 Temmuz 2019 07:43

Trump ile Johnson'dan ilk görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ilk resmi telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

Trump ile Johnson'dan ilk görüşme
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Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ile Johnson'ın cuma günü telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Johnson, görüşmede, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bunun yanında ikili, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ikili ekonomik ilişkilerin hızlıca derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Johnson'ın "iyi bir adam olduğunu" ve "kendisiyle şimdiden bir ticaret anlaşması yapma" konusunda çalışmaya başladıklarını söylemişti.

AA

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