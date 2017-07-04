Trump ile Putin bir araya geliyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmesinin tarihinin kesinleştiğini açıkladı.

Putin-Trump görüşmesiyle ilgili bilgi veren Uşakov, "Ayın 7'si üzerinde anlaşıldı" dedi.

Uşakov daha önce Putin ve Trump'ın ilk yüz yüze görüşmesinin her iki liderin de G20 Zirvesi için gideceği Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Fakat görüşmenin net tarihi belirtilmemişti.

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek.

PUTİN ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Hamburg'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirecek.