Trump imzayı attı: İran'la iş yapan ek vergi ödeyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan herhangi bir mal veya hizmet satın alan ülkelere ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hükümetinin oluşturduğu tehditlere karşı yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığı bildirildi. İmzalanan kararname ile ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini korumak amacıyla İran ile ticari ilişki kuran ülkelere yönelik yeni bir tarife sistemi getirildiği duyuruldu.

Kararnameye göre; İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet satın alan, ithal eden veya edinen herhangi bir ülkeden ABD'ye gönderilecek ürünlere ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

Açıklamada, Trump'ın koşulların değişmesi, misilleme yapılması veya İran ya da etkilenen ülkenin ABD'nin ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarıyla uyumlu ‘önemli adımlar’ atması durumunda kararnamede değişikliğe gidebileceği belirtildi. Tarife sisteminin uygulanması için Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı ve ABD Ticaret Temsilcisi'ne tam yetki verildiği kaydedildi.

