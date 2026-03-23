Trump, İran'a saldırma planını neden erteledi? Perde arkası ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump’ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini açıklaması küresel piyasaları altüst etti. Rekor seviyelerden serbest düşüşe geçen brent petrol, anında yüzde 9 değer kaybederek 96 dolara kadar geriledi. İngiliz basını ise Trump'ın zaman kazanmak için böyle bir adım attığını yazdı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı tek bir açıklamayla sarsıldı. İran’ın enerji altyapısına yönelik beklenen askeri harekatın 5 gün süreyle askıya alınması, petrol fiyatlarında son yılların en sert düşüşlerinden birini beraberinde getirdi.

Yüzde 9'luk düşüş

Geçtiğimiz hafta 120 dolara kadar tırmanan brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde adeta çakıldı. Trump’ın talimatının ardından fiyatlar anında yüzde 9 düşerek 96,96 dolara kadar çekildi. ABD iç piyasası için kritik olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 87,75 dolara geriledi.

Trump: 5 günlüğüne erteleme talimatı verdim

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ile İran'ın son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı’na, İran’daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim" dedi.

Bu mesaj, piyasalar tarafından "sıcak çatışma riskinin kısa vadeli de olsa azaldığı" şeklinde yorumlanınca satış dalgası başladı.

Trump saldırıları neden erteledi?

Türkiye gazetesinin aktardığı Financial Times analizine göre, Trump’ın saldırıyı ertelemesinin asıl sebebi, Hürmüz Boğazı kapandığında yola çıkmış olan son LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) gemilerinin limanlara ulaşması için zaman kazanmak.

Gazete, küresel enerji piyasalarındaki korkunç tabloyu şu şekilde açıkladı:

"Körfez bölgesinden gelen sıvılaştırılmış doğal gaz akışı, bölgeden kalkan son birkaç tankerin varış noktalarına ulaşmasıyla önümüzdeki 10 gün içinde aniden sona erecek. Dünya doğalgaz üretiminin beşte birini karşılayan Katar, Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle ihracatı durdurdu. Ras Laffan tesisindeki hasar nedeniyle bazı sözleşmelerde 5 yıla kadar 'mücbir sebep' ilan edilebilir. Asya ve Avrupa'da gaz fiyatları fırlarken, birçok ülke hane halkını daha az tüketime zorlamak veya haftada dört gün çalışma gibi radikal önlemlere geçmek zorunda kalacak."

Pakistan ve Tayvan karanlığın eşiğinde

Katar’a yüzde 99 oranında bağımlı olan Pakistan’da gaz krizinin derinleştiği, ay sonuna kadar sevkiyatın tamamen durmasının beklendiği ve yetkililerin "elimizde hiçbir şey kalmayacak" uyarısı yaptığına değinildi.

Benzer şekilde Tayvan ve Bangladeş’te de enerji krizi nedeniyle üniversitelerin kapatılmasına kadar uzanan kısıtlama önlemleri devreye alındı.

Saldırılar ertelenmeseydi ne olacaktı?

Trump’ın tehditlerinden sonra gelen bu 5 günlük süre, aslında müttefiklerinin ve küresel ekonominin tamamen çökmesini engellemek için bir "nefes alma alanı" olduğu görülüyor. Eğer saldırı bugün gerçekleşseydi, yoldaki son tankerlerin de hedef olması veya limanlara ulaşamaması yeni bir kaosu tetikleyecekti.

"Uyarımız karşılık buldu"

İngiliz basınının aksine İran Devrim Muhafızları’na yakın medya kuruluşları, Trump’la herhangi bir gizli görüşme yapılmadığını vurgulayarak, saldırı kararının iptal edilmesini, İran’ın misilleme harekatından duyulan korkuya bağladı.

Kabil’deki İran Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da Trump’ın mühlet kararının arkasındaki temel nedenin Tahran’ın tavizsiz duruşu olduğu belirtildi:



"Trump, İran'ın sert uyarısının ardından enerji altyapılarına saldırmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Misilleme eylemimizin getireceği ağır sonuçlar, Washington’un geri adım atmasındaki en büyük etkendir."

Türkiye Gazetesi