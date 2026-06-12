Trump, İran'la anlaşma sağlandığını belirterek hava saldırılarını iptal ettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimiyle yeni bir anlaşmanın onay aşamasına gelmesi nedeniyle bölgeye planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini açıkladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle değerlendirilen anlaşmanın imza töreni yakında duyurulacak. Süreç tamamlanana dek ABD'nin deniz ablukası sürecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki tansiyonu bir anda düşüren ve küresel siyaset dengelerini değiştirecek kritik bir son dakika açıklamasına imza attı.

Trump, İran ile yürütülen diplomatik görüşmelerin en üst düzeyde onay aşamasına ulaştığını belirterek, ABD ordusunun bugün İran'a yönelik planladığı tüm hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettiğini resmen duyurdu.

ABD Başkanı'nın sanal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurduğu diplomatik sürecin ve iptal kararının perde arkasına dair öne çıkan detaylar şu şekilde gelişti...

Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin, İran liderliğinin en üst mertebesine taşındığını ve onaylandığını bildirdi. Bu diplomatik ilerleme sayesinde, planlanan kapsamlı hava operasyonları durduruldu.

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların sadece ABD ve İran arasında kalmadığı; Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır gibi ilgili bölge ülkeleri tarafından da değerlendirilip onaylandığı vurgulandı.

Tarihi anlaşmanın imza töreninin yeri ve zamanının kısa süre içerisinde küresel kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken, anlaşma resmi olarak kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının tavizsiz bir şekilde yürürlükte kalacağı açıklandı.

DHA