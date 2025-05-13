Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesi için kararını verdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesine katılmayacağını duyurdu. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun görüşmede yer alacağını açıkladı.
SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR
Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.
ABD VE SURİYELİ BAKANLAR TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEK
Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin bu hafta Türkiye’de görüşeceğini açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol