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Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesi için kararını verdi

Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesi için kararını verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesine katılmayacağını duyurdu. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun görüşmede yer alacağını açıkladı. 

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR

Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.

ABD VE SURİYELİ BAKANLAR TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEK

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin bu hafta Türkiye’de görüşeceğini açıkladı.

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Etiketler abd donald trump Rusya ukrayna
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