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Trump kazandı, ünlü isim ABD'yi terk etti

Trump kazandı, ünlü isim ABD'yi terk etti
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Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi durumunda ABD'yi terk edeceğini açıklayan ünlülerden biri olan Ellen DeGeneres ABD'yi terk ederek İngiltere'ye taşındı.

ABD'li talk show yıldızı ve oyuncu Ellen DeGeneres, 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından ABD'yi terk etti. Daha önce de açıkladığı üzere Montecito'daki evini satışa çıkaran 66 yaşındaki sunucu, Trump'ın galibiyetinden duyduğu üzüntü sebebiyle İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı.

DeGeneres, İngiltere'deki evini seçimden önce satın almış ancak Trump'ın kazanması durumunda ABD'yi terk edeceğini açıklamış ve sözünü tutmuştu.

 Habertürk'te yer alan habere göre; Trump'ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, Ellen DeGeneres'in ülkesini terk edişiyle ilgili fikrinin sorulması üzerine sadece alaycı bir gülüşle yanıt verdi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ellen DeGeneres, 2022'de hakkında çıkan "zehirli bir iş yeri ortamını teşvik etmekle" suçlandığı haberin ardından uzun yıllar yaptığı 'Ellen DeGeneres Show'u sonlandırmak zorunda kalmıştı.

 Çalışanların, iş yerinde "ırkçılık yapıldığı ve sindirme olduğu" iddialarının yer aldığı bir haberin Buzzfeed sitesi üzerinden yayılarak yankı uyandırması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

 

Habertürk

Etiketler Ellen DeGeneres
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