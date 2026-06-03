Trump Netanyahu'ya tepki gösterip ''Hamaney ile görüşebilirim, nükleer anlaşma yolda'' dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile doğrudan görüşebileceğini belirterek, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmama konusunda geri adım attığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan politikasına da tepki gösteren ve ateşkes çağrısı yapan Trump, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına verdiği son mülakatta Washington'un Orta Doğu politikasında sarsıcı etki yaratacak stratejik açıklamalarda bulundu.

Tahran ile Washington arasındaki gerilimli ilişkileri değerlendiren Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile doğrudan diplomatik temas kurabileceğini belirterek küresel siyasette yeni bir müzakere kapısı araladı.

"Nükleer Silahları Olmayacak, İran Çok İyi Olacak"

İran ile yürütülen arka kapı diplomasisinin hızla ilerlediğine dikkat çeken ABD Başkanı, süreçle ilgili aceleci davranmadığını vurguladı. Trump, bölgesel güvenliğin en büyük endişe kaynağı olan nükleer programla ilgili olarak, "İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti. Nükleer silahlara sahip olmayacaklar ve çok daha iyi şeyler yaşanacak, İran çok iyi olacak" ifadelerini kullanarak, olası bir tarihi anlaşmanın sinyallerini verdi.

Netanyahu'ya Lübnan Tepkisi: "Sürekli Savaşmasından Rahatsızım"

Trump'ın açıklamalarındaki bir diğer kritik başlık ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkileriydi. Netanyahu'ya yönelik sert bir ateşkes çağrısında bulunduğunu gizlemeyen Trump, müttefikiyle arasındaki görüş ayrılığını açıkça dile getirdi. "Bibi'yi (Netanyahu) çok severim ve bugüne kadar çok iyi çalıştık. Ancak onun sürekli Lübnan ile savaşmasından biraz rahatsız oldum," diyen ABD Başkanı, "Ben bir savaş dönemi başkanıyım, o da bir savaş dönemi başbakanı" sözleriyle iki liderin zorlu karar alma süreçlerine dikkat çekti.

Küresel Ekonomi ve Petrol Vurgusu

Jeopolitik krizlerin küresel ekonomiye yansımalarını da değerlendiren Trump, enerji piyasalarındaki felaket senaryolarının gerçekleşmediğini belirtti. Ortadoğu'daki savaş gerilimi nedeniyle petrolün varil fiyatının 300-400 dolara çıkacağı yönündeki spekülasyonları hatırlatan Trump, "Şu an varili 98 dolar seviyesinde. Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimali gibi büyük bir tehlikeye bakarsanız, ödenen bu bedel büyük bir bedel değil" diyerek mevcut ekonomik tabloyu diplomatik kazanımlarla savundu.

DHA / İHA