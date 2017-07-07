Trump parasını o ülkeye ödetecek

FETÖ'nün yargılanan üyelerine verdiği taktikler ortaya çıktı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün yazdığı 11 maddede sıralanan 'taktikler' arasında, "İddianamenin tamamını okutun. Bu bile epey zaman alacaktır" ifadeleri yer aldı.

FETÖ, yargılanan üyelerine bu taktikleri verdi

Saygı Öztürk'ün Sözcü'de "FETÖ'nün dava oyunu" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2017) yazısı şöyle:



“Davaları uzatın"



Dava devam ederken, iki eski hakimin avukatına, örgütün “abi”si tarafından gönderilen mesajda, davaların uzatıldıkça uzatılması isteniyor ve neler yapılması gerektiği de şöyle sıralanıyor:



1- Reddi hakim, tahliye, verilen kararlara yönelik itiraz mahiyetinde talepler ile heyeti karar veremez ve çalışamaz hale getirin.



2- İddianamenin tamamını okutun. Bu bile epey zaman alacaktır.



3- Talimatla dinlenen tanıklara soru sorma imkânı sağlanmadığı belirtilip, heyet huzurunda ve hazır bulunduğu sırada doğrudan veya SEGBİS aracılığıyla dinlenilmesi talep edilmeli.



4- Hakimin reddi için başvuran taraf avukatlarının tanık olarak dinlenilmesini isteyin.



5- Örgütle ilgili taşradaki tüm dosyaların incelenip onaylı suretinin bu dosyaya eklenmesi ve buradaki bilgi ve belgelere karşı savunma yapmak için süre talep edin.



6- Tutuklamaya sevk için işlem yapan HSYK başmüfettişi ve bu olayın gelişimi sırasında bulunan tüm hakim ve savcı aktörlerin tanık sıfatıyla dinlenmesini isteyin. Somut olarak kimin, hangi konuyla dinlenmesini istediğinizi anlatın.



Dosyaları şişirin



7- Heyetin mahkeme kararlarının uygulanmaması ile ilgili belirleyeceği hukukçu bilirkişi tespit edilip tüm dosya tevdi edilerek yargısal karar nedeniyle hakim tutuklamanın hukuki bakış açılarının tespitini talep edin.



8- Talep reddedildiği takdirde' biz bir sonraki duruşmaya hukukçu profesörü bilirkişi olarak dinletmek istiyoruz denebilir. En az 10 celse, 10 farklı bilirkişi dinletilebilir.



9- Tüm beyanlar ve delilleri değerlendirmesi için yazılı uzman hukukçu bilirkişi almak için süre talep edin.



10- Davaya konu olayla ilgili görsel ve yazılı medyada çıkan tüm yazı ve görüşler çıktı olarak alınarak dosyayı şişirin.



11- Dış basın ve yabancı hukuk derneklerinin davaları takibini sağlama adına aktif çalışma yapmak ve savunma pozisyonunda, Balyozcuların, Ergenekoncuların ve Adnan Hocacıların savunma argümanlarını yeni bir sıkıntıya sebebiyet vermeden, kolay lokma olunmadığını göstermek adına uygulayın.