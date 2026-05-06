Trump pes etti! Hürmüz Boğazı kararını ''Özgürlük Projesi durduruldu'' diyerek açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamayı amaçlayan "Özgürlük Projesi"ni kısa süreliğine durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yürütülen askeri stratejide önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için başlatılan "Özgürlük Projesi"nin, İran ile yürütülen müzakerelerde sonuca ulaşmak amacıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Nihai Anlaşma İçin Kritik Ara

Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi’nin durdurulma gerekçesini "İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme" olarak sundu. Pakistan ve diğer müttefik ülkelerin taleplerinin de bu kararda etkili olduğunu belirten Trump, bölgedeki askeri başarıların masadaki eli güçlendirdiğini vurguladı.

Deniz Ablukası Kesintisiz Sürecek

Projenin durdurulması bölgedeki baskının azaldığı anlamına gelmiyor. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz ablukasının "tam olarak" yürürlükte kalacağını net bir dille ifade etti. Trump, "Nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanamayacağını görmek için bu karara vardık" diyerek, İran tarafının adım atması beklentisini ortaya koydu.

Askeri Başarı ve Diplomasi Dengesi

Açıklamasında ABD ordusunun harekatta "muazzam bir askeri başarı" elde ettiğini hatırlatan Trump, diplomasinin önünü açmak için askeri operasyonlara kısa bir ara verdiklerini belirtti. Uzmanlar, bu kararın özellikle enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatı ve küresel piyasalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağını yakından takip ediyor.

Özgürlük Projesi Nedir?

ABD tarafından başlatılan Özgürlük Projesi, İran’ın bölgedeki etkinliğini kısıtlamak ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin geçiş güvenliğini tesis etmek amacıyla yürütülen kapsamlı bir operasyonel süreç olarak biliniyor.

İHA