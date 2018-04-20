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  3. 20 Nisan 2018 10:08

Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimde kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'i Washington'a davet etti.

Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti
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Suriye'de karşı karşıya gelen, onlarca diplomatı sınır dışı eden dünya devleri ABD ve Rusya arasında yeni bir gelişme var.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiğini açıkladı.

Lavrov'un verdiği bilgiye göre, liderler telefonda görüştü ve Trump Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, muhatabıyla buluşmak için hazır.

Sergey Lavrov, Putin ve Trump'ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füze saldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini aktardı.

ABD lideri Trump, geçen hafta yazdığı Twitter mesajıyla dünyayı alt üst etmişti. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda ise beklenen saldırı gelmişti.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın katıldığı saldırılarda üç kimyasal üretim tesisi vurulurken, Rusya üç ülkenin fırlattığı füzelere karşılık vermedi.

rusya , vladimir putin , donald trump , abd
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