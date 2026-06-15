Trump resmen açıkladı: Petrol yüklü gemiler Hürmüz'den geçmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump, küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformundan bir mesaj paylaşan Trump, petrol yüklü gemilerin güney koridorunu kullanarak geçişlerine güvenli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Küresel enerji arzının en kritik ve hassas düğüm noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği ile ilgili, ABD Başkanı Donald Trump'tan uluslararası piyasaları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle ve kamuoyuyla doğrudan bir mesaj paylaşan Trump, bölgedeki petrol akışının durumu hakkında güvence vererek mevcut sevkiyat rotalarının sorunsuz işlediğini belirtti.

"Güney Koridoru Tamamen Emniyetli ve Sorunsuz"

Bölgedeki deniz güvenliği ve ticaret yollarının açık tutulması konusundaki gelişmeleri değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımda enerji taşıyan dev gemilerin durumuna dikkat çekti.



Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridorunu kullanıyorlar. Başka geçiş rotaları da var"

İHA