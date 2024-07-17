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Trump, Rusya politikasını açıkladı

Trump, Rusya politikasını açıkladı
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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların taraftarı olmadığını belirterek Rusya’yı Ukrayna’daki özel askeri harekattan dolayı cezalandırma fikrine de soğuk baktığını açıkladı..

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Trump, Bloomberg ajansıyla yaptığı röportaj sırasında, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya’ya yönelik politikasıyla ilgili bir soru üzerine, “Yaptırımları sevmiyorum” dedi.

Ajansın belirttiğine göre Trump, Tayvan’ı olası Çin işgaline karşı savunma fikrine ve Rusya’yı Ukrayna’daki özel harekat nedeniyle ‘cezalandırma’ fikrine aynı derecede soğuk bakıyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu belirterek yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini kaydetmişti.

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Etiketler Rusya ukrayna abd Amerika rusya politikası yaptırım
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