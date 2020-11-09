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  3. 09 Kasım 2020 22:41

Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini duyurdu.

Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini duyurdu. Trump, “Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Mark Esper’in görevine son verildi. Kendisine hizmeti için teşekkür ederim” dedi.
 

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