  Trump şimdi de Vatikan'a savaş açtı: ''Böyle Papa istemiyorum''

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilim tırmanıyor! Trump, Papa’yı "radikal sola hizmet etmekle" suçlayarak, "İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo'ya yönelik açıklamalarda bulundu. Florida dönüşü uçakta sanal medya hesabından Papa'ya karşı paylaşım yapan Trump, Washington'a inişinde gazetecilere değerlendirmesinde de bu eleştirilerine devam etti. Trump, ABD doğumlu Papa'nın ‘işini iyi yapmadığını’ ve ‘aşırı liberal bir kişi’ olduğunu belirterek, “Papa Leo'nun hayranı değilim. Vatikan, radikal sola hizmet etmeyi bırakmalı” ifadelerini kullandı.

Papa, ABD'li yetkililerin askeri üstünlük vurgularını ve savaşı dini gerekçelerle savunmalarını isim vermeden eleştirmiş, “Tanrı savaş çığırtkanlarının dualarını dinlemez” mesajını paylaşmıştı. Trump, Papa'nın açıklamalarına karşılık olarak, “Papa Leo suç konusunda zayıf, dış politikada ise korkunç” diye konuştu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına sıcak bakan bir Papa istemediğini kaydeden Trump, Vatikan'ın tutumunun Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini öne sürerek, “İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum. Onu, sadece Amerikalı olduğu ve Başkan Donald J. Trump ile en iyi bu şekilde başa çıkabileceklerini düşündükleri için o makama getirdiler. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Papa aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı ve bir siyasetçi gibi değil, büyük bir Papa gibi hareket etmeye odaklanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti!Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti!Dünya
Trump alay konusu oldu: ''Ateş edeceksen et, gevezelik yapma!''Trump alay konusu oldu: ''Ateş edeceksen et, gevezelik yapma!''Dünya

 

 

 

 

 

DHA

İslam Memiş'ten sürpriz iddia: 5 yeni ilçe gelebilir
İslam Memiş'ten sürpriz iddia: 5 yeni ilçe gelebilir
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Kara kış geri döndü: Birçok şehir beyaza büründü, yollar kapandı
Kara kış geri döndü: Birçok şehir beyaza büründü, yollar kapandı
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Apartman dairesinde facia: Engelli genç öldü, annesi ağır yaralandı
Apartman dairesinde facia: Engelli genç öldü, annesi ağır yaralandı
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Merkez Bankası'nın tarihi zararı sonrası, ''altın varlıkları neden düştü'' açıklaması! Merkez Bankası'nın tarihi zararı sonrası, ''altın varlıkları neden düştü'' açıklaması! Sel felaketi içinde can pazarı: Kalp krizi geçiren kadın mahsur kaldığı araçta öldü! Sel felaketi içinde can pazarı: Kalp krizi geçiren kadın mahsur kaldığı araçta öldü! Sinan Engin canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu ilan etti: İşte puan puan şampiyonluk hesaplaması Sinan Engin canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu ilan etti: İşte puan puan şampiyonluk hesaplaması Trump İran'ı yeniden tehdit etti; İran'dan dünyayı sarsacak petrol resti geldi! Trump İran'ı yeniden tehdit etti; İran'dan dünyayı sarsacak petrol resti geldi! Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Benzin ve motorin fiyatları baş döndürecek! Önce indirim ardından zam var! Benzin ve motorin fiyatları baş döndürecek! Önce indirim ardından zam var! Türkiye, İsrail’e işgal tehdidinde mi bulundu? Erdoğan o sözleri söyledi mi? Türkiye, İsrail’e işgal tehdidinde mi bulundu? Erdoğan o sözleri söyledi mi? Erman Toroğlu'ndan Şansal Büyüka'ya zehir zemberek sözler: ''Her şey para değil, beni sattı!'' Erman Toroğlu'ndan Şansal Büyüka'ya zehir zemberek sözler: ''Her şey para değil, beni sattı!'' Trump alay konusu oldu: ''Ateş edeceksen et, gevezelik yapma!'' Trump alay konusu oldu: ''Ateş edeceksen et, gevezelik yapma!''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti! Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti! İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin'' İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin'' Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Türkiye'nin yasaklı cenneti turizme açıldı... Binlerce yıllık uygarlıkların izleri var! Türkiye'nin yasaklı cenneti turizme açıldı... Binlerce yıllık uygarlıkların izleri var! İstanbul'da dehşet anları! Genç kızla birlikte oturan kişiye silah çekip, aracını gasbetti! İstanbul'da dehşet anları! Genç kızla birlikte oturan kişiye silah çekip, aracını gasbetti! İki aydır kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu! İki aydır kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu! Apartmanı saran kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Apartmanı saran kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Yargıtay'dan boşanma davaları ve nafaka kararları için bir emsal karar daha! Yargıtay'dan boşanma davaları ve nafaka kararları için bir emsal karar daha! Türkiye'yi tehdit edip 1 milyar Dolar istemişti, geri vitese taktı, U dönüşü yaptı! Türkiye'yi tehdit edip 1 milyar Dolar istemişti, geri vitese taktı, U dönüşü yaptı!