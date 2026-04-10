Trump sosyal medyadan hakaret yağdırdı! Demediğini bırakmadı

ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar medyanın ikonik isimleri Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Alex Jones’u hedef aldı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu isimlere "düşük zekalı" ve "ezik" diyen Trump, Fransa’nın First Lady’si üzerinden Candace Owens’a yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem kendisine en yakın duran ancak son dönemde eleştiri oklarını yönelten sosyal medya yorumcularına ve podcast yayıncılarına karşı adeta bir tasfiye operasyonu başlattı. Trump; Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Alex Jones gibi isimleri hedef alarak "deli", "ezik" ve "baş belası" nitelendirmelerinde bulundu.

Söz konusu isimleri "aptal insanlar" olarak tanımlayan Trump, bu kişilerin ana akım medyadan dışlandığını savundu. Sosyal medya paylaşımında, "Hepsi televizyondan kovuldu, programlarını kaybetti. Artık televizyona davet bile edilmiyorlar çünkü kimse onları umursamıyor. Bu kişiler deli, baş belası, ‘bedava’ ve ucuz reklam için ne gerekiyorsa söyleyecek tipler," ifadelerini kullandı.

Trump'ın en sert eleştirilerinden nasibini alan isimler ise Tucker Carlson ve Megyn Kelly oldu. Başkan, her iki ismin de "iyi bir psikiyatriste görünmesi gerektiğini" iddia ederek, bu yorumcuların zihinsel sağlığını sorgulayan bir tavır takındı.

Muhafazakar aktivist Candace Owens’ı "deli" olarak niteleyen Trump, Owens’ın Fransa’nın First Lady’si hakkında ortaya attığı iddialara değindi. Trump, "Fransa’nın çok saygın First Lady’sini, öyle olmadığı halde erkek olmakla suçlayan kişi. Aslında bana göre Fransa’nın First Lady’si Candace’den çok daha güzel bir kadın; aralarında kıyas bile yapılamaz!" sözleriyle Owens'ı yerden yere vurdu.

Alex Jones’un "saçma sapan şeyler söyleyen bir ezik" olduğunu belirten Trump, bu isimlerin "Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım (MAGA)" vizyonuyla bir ilgileri kalmadığını savundu. Yazısını iddialı bir şekilde sonlandıran 80 yaşındaki Başkan, şu sözleri kaydetti:

”Başkan olarak, istediğim zaman onları kendi tarafıma çekebilirim ama aradıklarında geri dönmüyorum çünkü dünya ve ülke meseleleriyle çok meşgulüm.”