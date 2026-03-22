  3. Trump süre verip tehdit etti, İran'dan jet yanıt geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde tamamen trafiğe açılmaması durumunda İran’ın enerji altyapısını hedef alacaklarını açıkladı. "En büyüğünden başlayarak yerle bir edeceğiz" diyen Trump’a Tahran’dan yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları, ABD’nin bölgedeki tüm tesislerini hedef gösterek "altyapı misillemesi" uyarısında bulundu. İ

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji arzının ana damarı olan Hürmüz Boğazı üzerinden Tahran yönetimine doğrudan savaş tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, boğazdaki blokajın kalkmaması halinde İran’ın elektrik şebekesini "yok etmekle" tehdit etti.

 ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik açıklamada bulundu. Trump, “Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir” ifadelerini kullandı.

İran'dan jet yanıt

 ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin enerji santrallerini hedef alacakları yönündeki tehdidine Tahran’dan yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin enerji altyapılarına yönelik saldırılarının benzer bir karşılık bulacağı vurgulanarak, "Daha öncede belirttiğimiz gibi, İran’ın yakıt ve enerji altyapısının güvenliği düşman tarafından ihlal edilirse, bölgedeki ABD’ye ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma altyapısı hedef alınacaktır" denildi.

DHA

