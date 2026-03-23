Trump ve İran'dan peş peşe ''anlaşma'' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüştüklerini belirterek ''İran da biz de bir anlaşma yapmak istiyoruz'' dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile görüştükleri iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelenmesi yönünde talimat vermesinin ardından hem İran'la yapılan görüşmelere değindi hem de yeni bir anlaşmanın kapısını araladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida’dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. İran'dan makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla görüştüklerini belirten Trump, “Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz. Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum. Sadece bir anlaşma yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorum ve eğer bahis oynayan biri olsaydım, bunun gerçekleşeceğine bahse girerdim” ifadelerini kullandı.

"Anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu kendimiz alacağız"

İsrail’in barış anlaşmasından mutlu olacağını aktaran Trump, hayatının anlaşmalar üzerine kurulu olduğunu bildirdi. Trump, “Yarın sabah onların en büyük elektrik üretim tesisini bombalamamızı bekliyorlardı. Ben onları aramadım, onlar bizi aradı ve bizimle anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Onlar nükleer silah üretmeme konusunda bir anlaşma yapmaya hazır. Onlarla bir anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu oraya gidip kendimiz alacağız” diye konuştu.

"Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var"

Sistemde mümkün olduğunca fazla petrolün dönmesini istediğini söyleyen Trump, “Bence buradaki durum Ukrayna'dan çok farklı çünkü nükleer silahlara baktığınızda bir sürü fark görebilirsiniz. 47 yıldır kötücül davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanında ölümlere sebep oluyorlar. Bütün Orta Doğu'ya hükmetmek istediler. Nükleer silahla bunu yapmaları çok daha kolay olacaktı. Joe Kent, İran'ın büyük bir tehdit olmadığını söylemişti. Bu doğru değil. Onları vurduk, çok da iyi vurduk ancak bu onların yeniden silah üretmeye çalışmayacağı anlamına gelmiyor. B-2 bombardıman uçaklarıyla nükleer tesislerini yok etmeseydik 2 hafta sonrasında nükleer silahları olacaktı. Bunu İsrail'de ve bütün Orta Doğu'da kullanacaklardı. Çok sayıda kaynağını yok ettik. Donanma, hava kuvvetleri ve radarlarını yok ettik. İletişim merkezlerini de yok ettik, o yüzden bizimle de iletişimleri çok zor oldu. Hamaney öldürüldü. Hamaney'in oğluna ulaşılamıyor biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir durum olduğu aşikar. Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem” açıklamasında bulundu.

"Rejim değişimi zorunlu olacak"

Trump, İran’da rejim değişimi görmek istediğini vurgulayarak, rejim değişiminin zorunlu olacağını kaydetti. Trump, “Rejimdeki herkes öldürüldü. Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Venezuela'ya bakın yaptıklarımız ne kadar güzel çalıştı. Şu anki Venezuela Devlet Başkanı'yla da aramız çok iyi. Belki İran'da da böyle birini bulabiliriz. Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Nükleer silahları olmayacak, birinci kuralımız bu. Hatta ikinci ve üçüncü kuralımız da bu. Bir iddiada bulunmuyorum çünkü sonra bana dönüp 'Böyle demiştiniz' diyeceksiniz. Bir tahminde bulunacak olsam 4 hafta derdim” ifadelerini kullandı.

İran yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşme gerçekleştirildiğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Bekayi, son günlerde bazı ülkeler aracılığıyla ABD’nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakere talebine ilişkin mesajlar ilettiğini belirterek, "Bu mesajlara, ülkenin temel ilkeleri doğrultusunda gerekli şekilde yanıt verildi" dedi.

"Altyapıya saldırıya sert karşılık"

Bekayi, İran'ın verdiği yanıta değinerek, "Bu yanıtlarda, İran’ın hayati altyapılarına yönelik her türlü saldırının ağır sonuçları olacağına ilişkin gerekli uyarılar yapıldı ve İran’ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir girişimin, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlı, hızlı ve etkili şekilde karşılık bulacağı vurgulandı" dedi.

"ABD ile görüşme yapılmadı"

Bekayi ayrıca son 24 gündür devam eden savaş sürecinde ABD ile herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadığını yineleyerek, İran’ın Hürmüz Boğazı ve savaşın sona erme şartlarına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti.

"İran anlaşma yapmayı çok istedi"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirerek, "İran anlaşma yapmayı çok istedi" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi" açıklamasına Tahran'dan yalanlama gelse de taraflar arasında temasların arabulucular tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor.

Üç ülkenin üst düzey yetkilileri Witkoff ve Arakçi ile ayrı ayrı görüştü

ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gün içinde ABD ile İran arasında mesaj alışverişine aracılık etti. Kaynaklara göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Kaynaklar, arabuluculuk çabalarının sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin savaşın sona erdirilmesi ve kalan tüm sorunların çözümüne odaklandığını belirtti.