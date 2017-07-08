Trump ve Putin görüşme sonrası açıklama

Rus lider, ABD Başkanı Trump'ın kendisine Rusya'nın ABD'deki seçimlere 'müdahale'si konusunda birçok soru sorduğunu belirterek, "Verilen yanıtlara kulak verdi. Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemiş olması ile ilgili gerekçelerimizi dinledi ve kabul etti" dedi.

Almanya'daki G20 zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüşen Rusyalideri Vladimir Putin, muhatabının TV'de göründüğünden çok farklı olduğunu söyledi.

Hamburg'da bir basın toplantısı düzenleyen Putin, "Trump ile özel ilişki kurduk, ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor. Trump TV'de göründüğünden çok farklı biri" dedi.

Rusya ve ABD'nin spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kuracağını belirten Putin, "Trump Hamburg'daki görüşmemizde Rusya'nın ABD'deki seçimlere 'müdahale' konusunda birçok kez soru sordu, verilen yanıtlara kulak verdi. Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemiş olması ile ilgili gerekçelerimizi dinledi ve kabul etti. Eğer ilişkilerimizi Hamburg'daki görüşmedeki gibi kurarsak Rusya ile ABD arasında işbirliği sağlamış oluruz" ifadesini kullandı.