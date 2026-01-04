  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump, Venezuela sonrasında yeni hedefini açık işaret etti

Trump, Venezuela sonrasında yeni hedefini açık işaret etti

Trump, Venezuela sonrasında yeni hedefini açık işaret etti
Güncelleme:

Venezuela’nın lideri Maduro'yu askeri bir operasyonla ülkeden kaçıran ve Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i "doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek" diyerek tehdit eden ABD Başkanı Trump "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyerek gözünün Danimarka'ya ait olan Grönland'ta olduğunu ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i tehdit ederek, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun görevini üstlenen Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i tehdit etti. Trump, Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i hedef alarak, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Venezuela’nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini ifade etti.

Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğu ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yeniden gündeme getiren Trump, "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Trump, Danimarka'ya ait olan Grönland’in "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?''
Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?''
''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!
''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü
ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü
Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü
Etiketler abd grönland danimarka Amerika donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi! X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi! Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu 4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı! 4 yaşındaki minik kız çocuğu aylar önce yürüyerek gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı! Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak Galatasaray ile tamam mı, devam mı ? Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray ile tamam mı, devam mı ? Mauro Icardi kararını verdi! Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı! Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı! Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! Ankara'da ''Kahrolsun Amerika'' sloganları: ''Venezuela yalnız değildir'' Ankara'da ''Kahrolsun Amerika'' sloganları: ''Venezuela yalnız değildir'' Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı'' Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı'' Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi! Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi! Yolcu otobüsünde kabus... 39 yolcusu bulunan otobüs alev topuna döndü! Yolcu otobüsünde kabus... 39 yolcusu bulunan otobüs alev topuna döndü! Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı! Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı! Venezuela halkı marketlere hücum etti Venezuela halkı marketlere hücum etti