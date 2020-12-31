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  3. 31 Aralık 2020 19:21

Trump Wisconsin'deki seçimlerin iptali için mahkemeye başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

Trump Wisconsin'deki seçimlerin iptali için mahkemeye başvurdu
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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim itirazına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Trump'ın kampanya ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salı günü Wisconsin Yüksek Mahkemesi'ne eyaletteki Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik dava açıldığını duyurdu.

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