Trump: ''Yakında büyük bir sürpriz olabilir!''

Başkan Trump ABD’de Çalışma Bayramı (Labor Day) gününde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Işık Hızı Ötesi Operasyonu adını verdiği aşı geliştirme projesiyle ilgili olarak, “Işık Hızı Ötesi Operasyon ile pandemiyi bitireceğiz. Her açıdan lider konumdayız. Yakında büyük bir sürpriz olabilir.’’ şeklinde konuştu.

ABD’de seçim yaklaşırken aşı çalışmalarının siyaset malzemesi yapıldığı yönünde eleştiriler ve endişeler dile getirilmişti. Başkan Trump ise basın toplantısında bu konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Ben aşının yıl sonunda çıkacağını söyledim. Belki ondan daha erken de çıkabilir dedim. Burada önemli olan hayat kurtarmak” dedi.

TRUMP VE BIDEN ARASINDA AŞI POLEMİĞİ

ABD Başkanı Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olacak Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i hedef alarak “Aşı karşıtı söylemleri sebebiyle derhal özür dilemeliler. Söyledikleri şeyler ülkemiz için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Joe Biden, seçim öncesinde çıkması halinde aşı yaptırıp yaptırmayacağı yönündeki sorulara “Bilim adamlarının ne dediğini görmemiz lazım. Aşı konusunda tam bir şeffaflık isterim” yanıtını vermişti. Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de aşı konusunda sadece Trump’ın sözüne değil, kamu sağlığı uzmanlarına güveneceğini belirtmişti.

Başkan Trump’ın basın toplantısı devam ettiği sırada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Joe Biden ise “Yarın aşı çıksa hemen yaptırırım. Bana seçime bile mal olsa yaptırırım. Aşıya ihtiyacımız var ve hemen. Ne kadar hızlı çıkarabilirsek. Bilim adamlarına kulak vermemiz gerek” yanıtını verdi.

THE ATLANTIC DERGİSİNİN İDDİASI

Başkan Trump’ın basın toplantısında The Atlantic dergisinin geçtiğimiz hafta ABD Başkanı’nın 2018’deki Fransa ziyareti sırasında Avrupa’da ölen Amerikan askerleri için “kaybedenler” ifadesini kullandığı iddiası ve buna yönelik tepkiler de gündeme geldi.

ABD Başkanı iddiaları bir kez daha yalanladı, haberin uydurma olduğunu savundu. 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Rusya’nın seçime müdahalesi ve hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan kampanya ekibinin Rusya’yla işbirliği yaptığı iddialarına atıfta bulunarak “Tıpkı Rusya ile işbirliği iddiası ve tamamen uydurma kirli dosya gibi yalan bir haber” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Asker beni seviyor. Pentagon yönetimindeki üst düzey isimler beni sevmiyordur ama onlar savaşların devam etmesini istiyor. Bu sözleri kim söyleyebilir? Ancak bir hayvan söyleyebilir” ifadelerini kullandı.

The Atlantic dergisi ise geçtiğimiz hafta dört isimsiz kaynağa dayandırdıkları haberin arkasında olduklarını açıklamıştı.

EKONOMİK YARDIM PAKETİ GÖRÜŞMELERİ

Başkan Trump’a görüşmelerde bir türlü ilerlemenin sağlanamadığı ekonomik yardım paketi konusunda Demokrat Partili Kongre liderlerini neden Beyaz Saray’a davet edip görüşmediği soruldu.

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Senatör Chuck Schumer’in ekonomik yardım paketi konusunda anlaşmak istemediğini ve bu yüzden de onlarla görüşmesine gerek olmadığını söyledi.

NAVALNY KONUSU

Basın toplantısında, Almanya’da tedavi altına alınan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlendiği iddiaları ve Rusya’ya karşı atılabilecek olası adımlar da gündeme geldi.

Trump’a “Almanya Başbakanı Merkel Rusya ile Kuzey Akımı-2 projesini iptal etme baskısı altında. Böyle bir adıma destek verir misiniz?” diye soruldu.

ABD Başkanı, “Elbette. Ben başından beri bunu söylüyorum. Trump gelene kadar kimsenin Kuzey Akımı diye bir şeyden haberi yoktu” dedi.