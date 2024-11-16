Trump yeni kadrosundaki bir ismi daha açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'i, Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini açıkladı. Leavitt Beyaz Saray'ın tarihteki en genç basın sözcüsü olacak.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin galibi olan Donald Trump, seçim kampanyasında basın sözcüsü olarak görev yapan 27 yaşındaki Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak atayacağını açıkladı.atanması,

Donald Trump, Leavitt'in atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, onun akıllı, güçlü ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu belirterek, kürsüde başarılı olacağından emin olduğunu ifade etti.

Leavitt, New Hampshire doğumlu olup, Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray'da yardımcı basın sekreteri olarak görev yaptı. Ayrıca, Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik'in iletişim direktörlüğünü üstlendi ve 2022'de Temsilciler Meclisi için aday oldu.

Leavitt, göreve başladığında Beyaz Saray tarihindeki en genç basın sözcüsü unvanını alacak. Daha önce bu rekor, 29 yaşında Richard Nixon'ın basın sekreteri olan Ron Ziegler'a aitti. Leavitt'i, Trump yönetiminin medya ile ilişkilerini yönetmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Hem basına doğru ve güvenilir bilgi sağlamak hem de Trump'ın politikalarını savunmak arasında denge kurması gerekecek.