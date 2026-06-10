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  3. Trump yine İran'ı tehdit etti: ''Çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler''

Trump yine İran'ı tehdit etti: ''Çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler''

Trump yine İran'ı tehdit etti: ''Çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler''
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin ''Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler'' dedi.

Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin ve artan tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı doğrudan hedef alan sert bir açıklama yaptı.  Sosyal medya hesabı üzerinden dünya kamuoyuna seslenen Trump, Tahran yönetiminin köşeye sıkıştığını iddia ederek bundan sonraki süreçte ağır bir bedel ödeyeceklerini dile getirdi.

Trump, "İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile, tamamen yenilgiye uğradılar. İran sadece konuşuyor, icraat yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi.

 

İHA

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Etiketler donald trump İran tahran abd
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