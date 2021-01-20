Trump'a 5 yıllık gönderme: Cehennem çukuru 'güle güle' diyor

Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel'in ulaşım şirketi STIB/MVIB, Twitter'dan ABD başkanlığının devir teslim günü için kullanılan "#InaugurationDay" etiketiyle mesaj paylaştı.

Ağaçlar arasında ilerleyen 44 numaralı tramvayın fotoğrafı eşliğinde paylaşılan mesajda "Cehennem çukuru 'güle güle' diyor." ifadesi yer aldı.

44 numaralı tramvayın 44'üncü ABD Başkanı Barack Obama'ya atıfla kullanıldığı yorumları yapıldı.

Trump, Ocak 2016'da henüz ABD başkan adayıyken Fox Televizyonuna verdiği bir mülakatta, Brüksel ve Paris gibi Avrupa başkentlerinde "durumun iyi olmadığını", Müslüman nüfusun "asimile" edilmesi gerektiğini söylemişti.

"Brüksel'e gidin bakın, Paris'e gidin. Bir şeyler oluyor ve bunlar iyi şeyler değil. Buralarda şeriat isteyenler var. Biraz asimilasyon olmalı." diyen Trump, şöyle devam etmişti:

"Brüksel'e uzun zaman önce, 20 yıl önce gitmiştim. Her şey çok güzeldi. Şimdiyse orası bir cehennem çukurunda yaşamak gibi."

Trump'ın 5 yıl önceki sözleri Brüksel halkının büyük tepkisini çekmişti.