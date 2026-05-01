  Trump'a suikast girişiminde saldırganın keşif anları ve vurulma anına dair görüntüler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleşen ve bir Gizli Servis ajanının yaralandığı saldırıya dair şok edici görüntüler yayınlandı. Başsavcı Jeanine Pirro’nun paylaştığı videolarda, saldırganın 1 gün önceden otelde keşif yaptığı ve olay anında ajanı doğrudan hedef aldığı görüldü.

25 Nisan’da Washington’da gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişimiyle ilgili soruşturma, yayınlanan yeni video kayıtlarıyla yeni bir boyuta taşındı. Başsavcı Jeanine Pirro, saldırganın eylem planını ve saldırı anını netleştiren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Yayınlanan görüntülerde, 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'ın suikast girişiminden tam bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele gittiği görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, Allen'ın alanda detaylı bir keşif yaptığı ve saldırı pozisyonunu belirlemeye çalıştığı net bir şekilde seçiliyor. Bu durum, saldırının anlık bir cinnet değil, önceden planlanmış bir suikast girişimi olduğu tezini güçlendirdi.

Olayın ardından bir Gizli Servis ajanının yaralanmasıyla ilgili ortaya atılan "dost ateşi sonucu vuruldu" iddialarına Başsavcı Pirro noktayı koydu. Mahkemeye sunulan videoda, saldırganın doğrudan ajanı hedef aldığı ve tetiği çektiği anlar yer alıyor. Pirro, "Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor" diyerek spekülasyonları sona erdirdi.

 25 Nisan Cumartesi günü yaşanan olayda, otelde konakladığı belirlenen Allen, güvenlik güçlerince anında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Şüphelinin; 'ABD Başkanı'na suikast girişimi', 'emniyet görevlisine saldırı' ve 'yasa dışı silah bulundurma' suçları dahil olmak üzere 3 ayrı ağır suçtan yargılanması bekleniyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli yürütülen soruşturmanın, saldırganın olası bağlantılarını ve motivasyonunu çözmek adına son derece kapsamlı sürdürüldüğü bildirildi. Washington’daki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olan bu olay, yaklaşan seçim süreci öncesinde ülke genelinde güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

DHA

İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı
Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı
Peugeot'un hayranlık garantili yeni Aslan'ı iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Peugeot'un hayranlık garantili yeni Aslan'ı iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Güle oynaya girdiği burun ameliyatından çıkamadı
Güle oynaya girdiği burun ameliyatından çıkamadı
Deutsche Bank'tan altın için çok konuşulacak tahmin
Deutsche Bank'tan altın için çok konuşulacak tahmin
Mekandan kovuldu, silahla geri dönüp ateş açtı! Polis ayağından vurdu
Mekandan kovuldu, silahla geri dönüp ateş açtı! Polis ayağından vurdu
Türkiye'nin tekstil devinde grev kararı: İşçiler ayaklandı!
Türkiye'nin tekstil devinde grev kararı: İşçiler ayaklandı!
Çalışanı, emeklisi zam beklerken... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki çeken imza! Çalışanı, emeklisi zam beklerken... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki çeken imza! Eğitimde yeni dönem; 2 yeni zorunlu ders daha geliyor! Eğitimde yeni dönem; 2 yeni zorunlu ders daha geliyor! Kubilay Aka terhis oldu, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan sürpriz bir hamle geldi Kubilay Aka terhis oldu, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan sürpriz bir hamle geldi Sosyal medyada bunu yapan yanar! Bu 10 kritik hatayı sakın yapmayın! Sosyal medyada bunu yapan yanar! Bu 10 kritik hatayı sakın yapmayın! Türkiye'deki MINI araç sahiplerine büyük müjde! Türkiye'deki MINI araç sahiplerine büyük müjde! Akılalmaz hırsızlık girişimi kamerada! Suçüstü yakalandı, ''araç benim'' deyip sahiplerine saldırdı! Akılalmaz hırsızlık girişimi kamerada! Suçüstü yakalandı, ''araç benim'' deyip sahiplerine saldırdı! Bu SMS size de gelmiş olabilir! Gelir gelmez açmadan silin gitsin! Bu SMS size de gelmiş olabilir! Gelir gelmez açmadan silin gitsin! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı var! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı var! Öğrencileri taciz eden bakkal önce serbest bırakıldı, kamera görüntüleri ortaya çıkınca tutuklandı Öğrencileri taciz eden bakkal önce serbest bırakıldı, kamera görüntüleri ortaya çıkınca tutuklandı FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu! FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu!
Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı 15 yaş altına sosyal medya yasağı Resmi Gazete'de! Cezası tam 30 milyon TL! 15 yaş altına sosyal medya yasağı Resmi Gazete'de! Cezası tam 30 milyon TL! Hava buz kesecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor: Sağanak, fırtına ve kar uyarısı geldi Hava buz kesecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor: Sağanak, fırtına ve kar uyarısı geldi Geçiş garantili Avrasya Tüneli'nde yarım milyar TL'lik skandal iddia Geçiş garantili Avrasya Tüneli'nde yarım milyar TL'lik skandal iddia Sevdiğim Sensin'de CivNil fırtınası! Civan ve Nilüfer'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı Sevdiğim Sensin'de CivNil fırtınası! Civan ve Nilüfer'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık mahkeme başkanını kızdırdı: ''Öpmeyle olur mu be?'' Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık mahkeme başkanını kızdırdı: ''Öpmeyle olur mu be?'' Yılmaz Morgül'ün canlı yayın şovu oldu, Saba Tümer de ne yapacağını şaşırdı Yılmaz Morgül'ün canlı yayın şovu oldu, Saba Tümer de ne yapacağını şaşırdı ''Cehennem Necati'' çetesine 780 milyonluk operasyon! ''Cehennem Necati'' çetesine 780 milyonluk operasyon! Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu ekranların iddialı dizisinin ipi çekildi! Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu ekranların iddialı dizisinin ipi çekildi! Dumanların yükseldiği evden bir kadın ve bir erkek yanmış halde bulundu Dumanların yükseldiği evden bir kadın ve bir erkek yanmış halde bulundu