Trump'a suikast girişiminde saldırganın keşif anları ve vurulma anına dair görüntüler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleşen ve bir Gizli Servis ajanının yaralandığı saldırıya dair şok edici görüntüler yayınlandı. Başsavcı Jeanine Pirro’nun paylaştığı videolarda, saldırganın 1 gün önceden otelde keşif yaptığı ve olay anında ajanı doğrudan hedef aldığı görüldü.

25 Nisan’da Washington’da gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişimiyle ilgili soruşturma, yayınlanan yeni video kayıtlarıyla yeni bir boyuta taşındı. Başsavcı Jeanine Pirro, saldırganın eylem planını ve saldırı anını netleştiren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Yayınlanan görüntülerde, 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'ın suikast girişiminden tam bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele gittiği görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, Allen'ın alanda detaylı bir keşif yaptığı ve saldırı pozisyonunu belirlemeye çalıştığı net bir şekilde seçiliyor. Bu durum, saldırının anlık bir cinnet değil, önceden planlanmış bir suikast girişimi olduğu tezini güçlendirdi.

Olayın ardından bir Gizli Servis ajanının yaralanmasıyla ilgili ortaya atılan "dost ateşi sonucu vuruldu" iddialarına Başsavcı Pirro noktayı koydu. Mahkemeye sunulan videoda, saldırganın doğrudan ajanı hedef aldığı ve tetiği çektiği anlar yer alıyor. Pirro, "Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor" diyerek spekülasyonları sona erdirdi.

25 Nisan Cumartesi günü yaşanan olayda, otelde konakladığı belirlenen Allen, güvenlik güçlerince anında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Şüphelinin; 'ABD Başkanı'na suikast girişimi', 'emniyet görevlisine saldırı' ve 'yasa dışı silah bulundurma' suçları dahil olmak üzere 3 ayrı ağır suçtan yargılanması bekleniyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli yürütülen soruşturmanın, saldırganın olası bağlantılarını ve motivasyonunu çözmek adına son derece kapsamlı sürdürüldüğü bildirildi. Washington’daki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olan bu olay, yaklaşan seçim süreci öncesinde ülke genelinde güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

